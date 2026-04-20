Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Şu Boğaz Harbi: Tarihî Belgelerle Çanakkale Destanı' isimli eserin tanıtım etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, 'Çanakkale zaferinin yıl dönümüne armağan olarak hazırladığımız 'Şu Boğaz Harbi: Tarihî Belgelerle Çanakkale Destanı' adlı eseri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi son nefesimize kadar Çanakkale ruhuna sahip çıkacağız anlayışıyla hazırladık' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Şu Boğaz Harbi: Tarihî Belgelerle Çanakkale Destanı' eseri kapsamında tanıtım ve panel programı düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından şehitlerin ruhuna dua okundu. Programa, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale protokolü, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 'Çanakkale ruhuna sahip çıktığımız sürece bu topraklarda kıyamete kadar inşallah beraber yaşayacağız. Çanakkale ruhuna sahip çıktığımız sürece de aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz problem kalmayacaktır. Zaten özellikle son dönemde Çanakkale'nin kıymeti daha da anlaşılmaya başlandı. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında mutlaka Çanakkale'ye bir atıf vardır. Herkesin Çanakkale'si bizim ortak değermiz, ortak paydamızdır. Çanakkale dendiği zaman Türk milletinin kalbi başka atmaya başlar. Çanakkale dendiği zaman Türkiye'de akan sular durur. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu müstesna toprakların hizmetinde olan bir kurumuz. Çanakkale neredeyse biz oradayız. Bizim bir ilkemiz var; al bayrağın dalgalandığı her yer Çanakkale'dir' dedi.

Eserin 'Son nefesimize kadar Çanakkale ruhuna sahip çıkacağız' anlayışıyla hazırlandığını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, 'Tarih sahnesinde silinmek tehdidiyle karşı karşıya kalan aziz milletimiz 'din ü devlet, mülk ü millet' için Çanakkale'de kazanılan zaferiyle tarih sahnesine yeniden dönmüş, dünya tarihinin de seyrini değiştirmiştir. 1915 yılında dönemin en güçlü ordularına karşı verilen bir mücadele, 'Çanakkale Geçilmez' sözünün tarihe altın harflerle yazıldığı tarihi bir alan, mekan, destan olmuştur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Çanakkale zaferinin yıl dönümüne armağan olarak hazırladığımız 'Şu Boğaz Harbi: Tarihî Belgelerle Çanakkale Destanı' adlı eseri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi son nefesimize kadar Çanakkale ruhuna sahip çıkacağız anlayışıyla hazırladık. Eserimizde milletimizin imanı, inancı, fedakarlığı, vatanı ve bayrağı, ayrıca bağımsızlığı uğruna sergilediği eşsiz kahramanlığın birlik ve beraberliğin nişanesi olarak Çanakkale zaferini görsel bir kitapla destansı hikayeyi anlatan vesikalarla kayıt altına aldık' diye konuştu.

Eserin Çanakkale Zaferi için önemli bir kaynak olduğunu kaydeden İletişim Başkan Yardımcısı Şahin, şunları söyledi:

'Çanakkale Zaferi'nin resmi belgeleri, fotoğraflar, arşiv kayıtları kapsamlı bir çalışma olarak sunduğumuz bu eserde 14 bölüm, 512 sayfadan oluşan kıymetli, arşivlerde yer alması değil, aynı zamanda dünya tarihinde kaynak olarak gösterilmesini gaye edindiğimiz bir esere dönüştü. Hazırlık aşamalarında günlük yaşama, savaşın zorluklarına, kazanılan zaferin coşkusuna ve Türk basını, ayrıca uluslararası basının da gazete haberlerine yer verdik. Türk askerlerinin yanı sıra İtilaf Devletlerinin askerlerinin ve ailelerinin yazdıkları mektupları da ihtiva eden eserde, Fransızlara esir düşüp ailesinden haber almak isteyen askerin eşini, kardeşini, oğlunu arayan acılı bir yakınını bulma muradıyla hareket ettiği daha nice mektuplar bulmak mümkün. Ayrıca dönemin de problemi olan dezenformasyonla mücadele etmek adına İtilaf Devletlerinin kara propagandasını etkisiz kılmak ve doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak için nasıl çabalar sarf edildiğini de bu eserde görmek mümkün. Bu doğrultuda uluslararası basında alınan güvenilir haberlerin tercümelerinin de gazetelerde yer bulduğunu da müşahede ediyoruz. Nitekim bu durumun örneklerinde esere açıkça rastlamak mümkün. İletişim faaliyetleri ve doğru bilgiye ulaşmak geçmişten günümüze savaşta da barışta da önemini her zaman korumuştur. Toplumların sağlıklı kararlar alabilmesi ve doğru yönlendirilebilmesi için güvenilir bilginin zamanında ve eksiksiz biçimde aktarılması elzemdir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan tecrübeler de bunu açıkça ortaya koymaktadır.'

Açılış konuşmalarının ardından program panel konuşmaları ile devam etti.