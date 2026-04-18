Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaz turizmi sezonu öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Kaymakam Osman Acar başkanlığında, ilçe genelindeki plajlar ve sportif turizm işletmelerine yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde yaz turizmi için Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında düzenlenen toplantıya; Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gökçeada Belediyesi, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen komisyon toplantısında, ilçede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin mevcut durumu tüm yönleriyle ele alındı.

Toplantıda konuşan Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, yaz sezonunun huzur, güven ve kalite içerisinde geçirilmesi adına tüm paydaşlarla koordineli bir şekilde çalışacaklarını ifade etti. Turizm işletmelerinin mevzuata uygun, düzenli ve nitelikli hizmet sunmasının önemine dikkat çeken Kaymakam Acar, 'Yaz aylarında ilçemizde faaliyet gösteren turizm işletmelerimizin kanun ve mevzuata uygun şekilde, daha tertipli, düzenli ve kaliteli hizmet sunması için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Adamızın doğal yapısını, huzurunu ve toplumsal hassasiyetlerini koruyarak turizm potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz. Hiç kimseyi mağdur etmeden, ortak akıl ve iş birliğiyle sahillerimizi ve denize girilecek alanlarımızı en iyi şekilde sezona hazırlayacağız' dedi.

Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve sezon öncesi alınacak tedbirlerin detaylandırılmasıyla sona erdi. Gökçeada'nın huzurlu, güvenli ve kaliteli turizm anlayışıyla yaz sezonuna hazır hale getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.