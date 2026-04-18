Sakarya'da yapılan gıda denetimlerinde hijyen kurallarını ihlal ettiği belirlenen bir işletmeye 300 bin TL'nin üzerinde para cezası kesilirken işletme mühürlendi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetimleri sırasında, bir işletmenin genel ve özel hijyen kurallarına uymadığı, gıda güvenliğini ihlal ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmenin faaliyetleri, eksiklikler giderilinceye kadar durduruldu. Ayrıca işletmeye yasal işlem uygulanarak 300 bin TL'nin üzerinde idari para cezası kesildi.