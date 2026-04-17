Çanakkale'de okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik mevcut çalışmalar ve ilave tedbirler için bir araya gelindi.

Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin başkanlığında; İl Millî Eğitim Müdürü Mine Hayta, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Şahin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Fuçular, İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla 'Eğitim Ortamları ve Okul Güvenliği Toplantısı' Çanakkale Gazi Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda; okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik mevcut çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve uygulanabilecek ilave tedbirler üzerinde duruldu. Eğitim paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.