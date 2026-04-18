Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 6'sı çocuk 13 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Mobil Kıyı Gözetleme Aracı 'DENİZ-102' ile Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları 'KB-119' ve 'TCSG-6' tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta 6'sı çocuk olmak üzere 13 kaçak göçmen ve beraberinde 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Banka güvenlik görevlisi, yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı
Banka güvenlik görevlisi, yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı
Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Adli işlemleri için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 2 organizatör şüphelisinin ise adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA