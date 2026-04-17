Çanakkale'de iki farklı sosyal medya hesabından, 'Her şey vakit' ve 'Zamanı var' yorumu yapan şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden Çan'daki bir lisenin sosyal medya hesabına, sheep.2616389 kullanıcı adı ile 'her şey vakit' yorumu yapan 20 yaşındaki Ü.B., Gelibolu ilçesinde de bir yerel haber sayfasındaki bir paylaşımın altına dinosaur.4053230 kullanıcı adı ile 'Zamanı var' yorumu yaptı. Gelibolu ve Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli Ü.B. gözaltına alındı. Ü. B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Ü.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.