Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Yatırım yapan bir belediyeyiz. Yatırımlar konusunda yol ve cadde yapımları da yer alıyor. Yeri geliyor büyükşehrin görev alanına giren yolları da yapıyoruz" dedi.

İzmir’in Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’ndaki oturum 4 Mart 2025 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanması ve Denetim Komisyonu Raporu’nun meclisin bilgisine sunulmasıyla başladı. Denetim komisyonu raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, denetim komisyonu raporuna hiçbir şekilde müdahalelerinin olmadığı gibi raporun bağımsız bir denetçi tarafından da denetlendiğini söyledi. Alınan ekmekten tutun da tüm harcamaların denetim komisyonu raporunda yer aldığını belirten Başkan Serkan Acar, doğrudan temin, personel giderleri ve sürdürülebilir bütçe hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Serkan Acar, yasal doğrudan temin limitinin bütçenin yüzde 10’unu aşmaması gerektiğini, Aliağa Belediyesi’nde ise bu oranın yüzde 4 civarlarında kaldığını ve bunun örneği olmayan bir başarı olduğunu söyledi.

"Yatırım yapan bir belediyeyiz"

Belediyeleri en çok zorlayan kalemlerden birinin personel giderleri olduğunun altını çizen Başkan Serkan Acar, "Personel giderlerinde bütçenin yüzde 30’u yasal limit olarak kabul ediliyor. Yapılan son zamlardan sonra personel giderlerimizde artış oldu. Geçen sene bütçenin yüzde 16’sı seviyelerindeydik. Bu sene ise bu oranı yüzde 22 seviyelerinde tuttuk. Büyükşehir dahil, İzmir’de yasal limitin altında kalmayı başaran başka bir belediyeyi örnek veremezsiniz. Maaşları düzenli ödeyen bir belediyemiz var" ifadelerini kullandı. Önemli olanın ekonomik anlamda sürdürülebilir bir bütçe oluşturmak olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Serkan Acar, "Bütçemizin yüzde 64’ü ile mal ve hizmet alımı yapıyoruz. Çünkü yatırım yapan bir belediyeyiz. Yatırımlar konusunda yol ve cadde yapımları da yer alıyor. Yeri geliyor büyükşehrin görev alanına giren yolları da yapıyoruz" dedi.

Encümen ve komisyonlara üye seçimi yapıldı

Başkan Serkan Acar’ın yaptığı bilgilendirmenin ardından başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi. Önergeler kapsamında encümen üye seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylamada Savaş Dağdeviren, Faik Babayiğit ve Neriman Arı encümen üyeliğine seçildi. Görev süresi dolan ve yeni kurulan komisyonlar şu isimlerden oluştu:

İmar Komisyonu: Erol Güngör, Barış Bıdık, Verda Arpacı, Orhan Şimşek, Erdal Önal

Plan ve Bütçe Komisyonu: Doğanşah Aydın, Murat Arcak, Gizem Çetinkaya Ülker, Türkan Fidan, Fatma Belgin Aygün,

Kentsel Dönüşüm ve Doğal Afetler Komisyonu: Mustafa Topçu, Fikri Deniz, Ali Özener, Uğur Tural, Mesut Yaşar Aybar

Çevre Sağlığı ve Esnaf Komisyonu: Yaren Öztürk, Nadire Ural, Ali Özener, Tanju Öge, Mesut Öztürk,

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Gizem Çetinkaya Ülker, Müesser Eylül Işık, Verda Arpacı, Emine Bilgin, Serhat Erkal

Hukuk Komisyonu: Gizem Çetinkaya Ülker, Barış Bıdık, Murat Arcak, Sezgin Holat, Hilal Sadıkoğlu Akar

2024 yılı faaliyet raporu 6 Nisan Pazar günü görüşülecek

Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında yer alan; Aliağa Midilli Yolcu İskelesi’nin 10 yıl süre ile kiraya verilmesini içeren madde oy birliği ile Plan, Bütçe Komisyonuna havale edildi. Önergeler kapsamında meclise sunulan 2024 yılı faaliyet raporu ise 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 18.00’de yapılacak olan ikinci birleşimde görüşülecek.