Dünyanın dört bir yanında sahne alan Cinderella on Ice gösterisi, Avrupa’nın en büyük olimpik buz pistlerinden olan Zeytinburnu Buz Adası’nda ilk gösterimini gerçekleştirdi. Işık gösterilerinden göz alıcı kostümlere, buz üstünde etkileyici koreografiden masalsı bir anlatıma kadar Cinderella on Ice gösterisi, 23 Nisan’a kadar görülebilecek.

Avrupa’nın en büyük buz pistlerinden olan Zeytinburnu Buz Adası, Cinderella on Ice gösterisine ev sahipliği yaptı. Yediden yetmişe ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan gösteri 23 Nisan’a kadar sahneleniyor olacak. İleri teknolojik efektler, göz kamaştırıcı kostümler ve etkileyici sahne tasarımlarıyla dünya çapında 2 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Cinderella on Ice gösterisinin ilki, 4 Nisan tarihinde gerçekleşti.

Moneytolia ve AS Yatırım’ın destekleri, BWO Entertainment ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte sahne tasarımı, kostümler, ışık gösterileri ve kareografi izleyicilerden tam not aldı.

‘‘Türkiye’de buz sporlarına olan ilgiyi artırmak istiyoruz’’

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Yardımcısı Burak İnce, buz sporlarını yalnızca rekabet alanı olarak değil, aynı zamanda sanatla, kültürle ve toplumsal gelişimle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Cinderella on Ice gibi uluslararası çapta büyük ilgi gören bir gösterinin İstanbul’da sahnelenmesi, bu vizyonun önemli bir adımı. Amacımız, Türkiye’de buz sporlarına olan ilgiyi artırmak, gençlerimizi bu alanlarda teşvik etmek ve ülkemizi bu sahnede daha görünür kılmaktır. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, tüm izleyicilerimize ilham dolu bir deneyim diliyoruz" şeklinde konuştu.

İnce, "Bugün Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu olarak dünyaca ünlü bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan oldukça mutlu ve gururluyuz. Bu etkinliğin bir paydaşı olduğumuz için de ayrıca kendimizi şanslı hissediyoruz. Dünyanın birçok farklı ülkesinde gerçekleşen bir organizasyona, biz de dünya çağındaki tesisimiz ile ev sahipliği yaptık. Bizlere katkı sunan Moneytolia ve Asyapı başta olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Burası Avrupa’nın sayılı buz pistlerinden. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu olarak birçok maç ve organizasyona da ev sahipliği yapıyoruz. Elimizden geldiğince farklı etkinlikler ile spora katkı sunmaya çabalıyoruz. Bu etkinlikten bu amaçlarla yaptıklarımızdan biriydi. Bizim oldukça önemli bir organizasyon gerçekleşiyor. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu olarak böyle vizyoner işlerin içinde olmaya devam edeceğiz. 30’un üzerinde bir gösteri ekibi sahne alacak. Cinderella ve Peter Pan çocukların en çok ilgi duyduğu karakterler. Katılım oldukça yoğun ve biz de bundan çok memnuniyet duyuyoruz. Nisan ayı sonuna dek gösteriler günde iki üç kez gerçekleşecek. Tüm Türkiye’den gelecek misafirlerimizi görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘‘Gençlerimizin ilham alabileceği organizasyonları destekliyoruz’’

Sanatın, sporun ve uluslararası kültürel etkinliklerin bir araya geldiği bu özel projede yer almaktan büyük gurur duyduklarını belirten AS Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet Bulduk, "AS Grup olarak topluma değer katan ve özellikle gençlerin ilham alabileceği organizasyonları desteklemeyi önemsiyoruz. Biz burada, AS Grup bünyesinde olan Moneytolia ve AS Yatırım olarak yer alıyoruz. Cinderella on Ice gibi dünya çapında ses getiren bir gösteriyi Türkiye’de izleyiciyle buluşturmak, kültürel çeşitliliği artırmak ve buz sporlarına olan ilgiyi teşvik etmek adına önemli bir adım" dedi.

AS Grup bünyesindeki elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründen Moneytolia ve AS Yatırım Geliştirme ve Yapı A.Ş. olarak bugüne dek sanatın ve sporun daima yanında olmaya çalıştıklarını söyleyen Bulduk, "Bugün Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan etkinlikte, hem sanat hem spor hem de kültürel etkinlikler bir arada yer alacak. Böylesine bir etkinliğin sponsoru olmaktan keyif duyuyoruz. Bu gösteri dünyanın birçok yerinde defalarca sergilendi ve bugüne dek milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bizler buz sporların gelişimine katkı sağlamaktan ve böylesine bir etkinliğe destek olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Böyle etkinlikler, Avrupa’nın en büyük buz salonlarından birisi olan Zeytinburnu Buz Adası’nda gerçekleşmeye devam edecek. Biz de grup olarak bu etkinlikleri destekleyeceğiz. Buz hokeyinin de Türkiye’de yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Gösteri ilk gün olması nedeniyle büyük talep görüyor. 23 Nisan’a dek aynı günde birkaç kez gösteri olacak. Gösteriye ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum’’ sözlerini ifade etti.

Etkinliğe katılan aileler de gösteri öncesi heyecanlarını dile getirdi. Ailesi ile birlikte gösteriyi izlemeye gelen çocuklar da çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Daha önce Cinderella’nın çizgi filmlerini izleyen çocuklar bu kez buz pisti gösterisini izleme fırsatı buldu. Gösteri ile birlikte buz sporlarına olan ilginin de artması bekleniyor. Cinderella on Ice gösterisinin biletleri Vivie, Biletix, Passo, Bubilet ve Biletinial üzerinden satılıyor.