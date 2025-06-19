Van’ın Başkale İlçe Dağlık Müdürlüğü tarafından bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini artırarak, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için ilçede görev yapan öğretmenlere egitim verildi.

Başkale Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen egitim programına öğretmenler katıldı. Programda konuşma yapan İlçe Sağlıklı Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Mercan, eğitimin önemine değindi. Mercan, "Başkale İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bizler için hasta bireyleri tedavi etmek elbette kıymetlidir; ancak en kıymetlisi, koruyucu sağlık hizmetlerini etkin şekilde kullanarak hastalıklar henüz ortaya çıkmadan önlemektir. Güncel araştırmalara göre, hastalıkların yüzde 70’e yakını sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilmektedir. Bu noktada, etkili yaşam tarzı değişikliğinin sağlanabilmesi için toplumun sağlık okuryazarlığının ve eğitim düzeyinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu da öğretmenlerimizin en iyi bildiği güçlü bir araç olan ‘eğitim’in ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’nun öncülüğünde, 10 Nisan itibarıyla Türkiye genelinde başlatılan ‘Sağlıklı Hayat İçin SAHA’dayız’ sloganıyla yürütülen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) projesi kapsamında, vatandaşlarımıza her ay düzenli olarak sağlık eğitimleri vermekteyiz. Bununla beraber ’ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa’’ sloganıyla obezite taramalarını sürdürmekteyiz" dedi.

Konuşmaların ardından ilçe saglik personelinin sunumu ile öğretmenlere sağlıklı yaşam ve ilk yardım eğitimi verildi.