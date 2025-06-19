Balıkesir’de ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir’din Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar kırsal mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla da müdahale edilirken, ekiplerin sahada yoğun çalışması sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.