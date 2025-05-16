Başiskele’de 2025 Aile Yılı ve Aile Haftası münasebetiyle "Aile Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" adına 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından Başiskele’de 15-21 Mayıs Aile Haftası kapsamında anneler, babalar ve çocuklar hep birlikte Başiskele Sahili boyunca yürüdü. Programa Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Kızılay Başiskele Şube Müdürü Oğuzhan Keleş, meclis üyeleri ve aileler katılım sağladı. Başiskele Kaymakamlığı, Başiskele Belediyesi, Başiskele İlçe Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen yürüyüş, Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanındaki alandan başladı. Ellerindeki döviz ve pankartlarla sahil boyunca yürüyen gruba vatandaşlar da destek verdi. İskeledeki Osmanlı Çeşmesi’nde son bulan yürüyüşün ardından programın ikinci bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aile Haftası ile ilgili mesajı okundu. Aile olmanın önemini vurgulayan ve 2025 Aile Yılı politikalarını anlatan videolar katılımcılara izletildi.

Başiskele Kaymakamı Soner Şenel ve bu Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan’ın ailenin önemini vurgulayan konuşmaların ardından program sona erdi.