Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye personeliyle bayramlaşarak birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı. Geleneksel hale gelen bayramlaşma programı, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programda Başkan Büyükgöz, çalışanlarla tek tek bayramlaştı; birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Bayramlaşma töreninde belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli hazır bulundu. Programda selamlama konuşması yapan Başkan Zinnur Büyükgöz, "Gebze Belediyesi olarak biz sadece mesai arkadaşı değil, bir aileyiz. Birlikte Gebze’miz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biraz önce yayınlanan belediye hizmetleri videosu sizlerin eseri. Bu anlamda öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bizlerle aynı yolu yürüyen, aynı heyecanı yaşayan siz değerli mesai arkadaşlarımın Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum. Allah ailelerinizle birlikte nice bayramlara kavuşturmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından personelle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükgöz, tüm çalışanların ve ailelerinin Kurban Bayramı’nı kutladı.