"Anadolu Üniversitesi Dış Danışma Kurulu, Rektörlük Senato Odasında toplandı. Toplantıya Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Koç, TED Eskişehir Koleji Kurucusu Banu Kurt, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy katıldı.

Prof. Dr. Erol Göka, Eti Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Polatoğlu, Türkiye Kalite Derneği (KalDer)’nden Salih Yalçın, Atabay Kimya Ar-Ge Direktörü ve Türkiye İlaç Derneği’nden Doğan Taşkent, araştırmacı-yazar Priscilla Mary Işın, Dr. Melike Günyüz, Dr. Özer Özdinç ve yazar Namık Sinan Turan ise toplantıya çevrim içi olarak katılım gösterdi.

Rektör Adıgüzel: "Geleceği planlarken ortak akıldan yararlanmak önceliğimiz"

Toplantının açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin geleceğini planlarken yalnızca kendi iç dinamikleriyle değil, dış paydaşların katkılarına da önem verdiklerini vurguladı. Rektör Adıgüzel, "Anadolu Üniversitesi olarak geleceği planlarken sadece kendi iç dinamiklerimizle değil, şehrimizin, ülkemizin ve alanında uzman isimlerin fikirleriyle yol almak istiyoruz. Dış Danışma Kurulumuz bu bakımdan bizim için çok kıymetli bir danışma ve fikir alışverişi zemini sunuyor. Bu toplantıda dile getirilen her görüş, her öneri bizim için yol gösterici. Üniversitemizi hem ulusal hem de uluslararası ölçekte daha güçlü bir noktaya taşımak adına bu ortak akıl birikiminden yararlanmayı sürdüreceğiz." dedi.

Prof. Dr. Adıgüzel ayrıca; Açıköğretim Sisteminin küreselleşmesi, kültür ve sanat faaliyetleri, kampüs ekosisteminin sürdürülebilirliği, eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, sosyal sorumluluk projeleri, yapay zekâya dayalı stratejik hedefler ve yeni kurulan Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ilgili yürütülen çalışmaları da Dış Danışma Kurulu üyeleriyle paylaştı.

Üniversitenin geleceğine dair çok yönlü değerlendirme

Anadolu Üniversitesi’nin kurumsal gelişimine yön vermek ve stratejik hedeflerini ortak akıl ve deneyimle şekillendirmek amacıyla oluşturulan Dış Danışma Kurulu toplantısında; üniversitenin uluslararası sıralamalardaki konumu, Açıköğretim Sistemi faaliyetleri, bilimsel yayınlar ve projeler, akademik altyapı çalışmaları, uluslararasılaşma politikaları ve Türk Dili ve Kültürü programı gibi önemli başlıklar ele alındı.

Türk Dili ve Kültürü Programı, özellikle uluslararası veya çifte vatandaşlık hakkına sahip öğrenciler için esnek, erişilebilir ve nitelikli bir öğrenme ortamı sunmasıyla dikkat çekiyor. Program, Türkçe öğrenme sürecini üniversite düzeyine taşıyan öncü bir model olmasının yanı sıra, hem akademik düzeyde Türkçe eğitimi hem de Türk kültürüne dair derinlikli bir perspektif sunması yönüyle öne çıkıyor.

Toplantıda ayrıca, bilişim teknolojileri alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye yönelik yeni akademik adımlar da gündeme geldi. Bu kapsamda, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi ile Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak uzman insan kaynağının yetiştirilmesinin hedeflendiği kurul üyeleri ile paylaşıldı.

Kültür ve sanata yönelik yeni adımlar değerlendirildi

Toplantıda, kültür-sanat alanındaki gelişmeler de gündeme geldi. Dört yıllık bir aranın ardından yeniden düzenlenen Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin büyük bir ilgiyle karşılandığı ifade edilirken, Sinema Anadolu’da her cuma düzenlenen "Halk Günü" film gösterimlerinin ve yeniden aktif hale getirilen Tiyatro Anadolu tarafından sahnelenen "Maskeliler" ve "Aşk Neyledi" adlı tiyatro oyunlarının hem kent hem de kampüs kültürüne önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Stratejik hedefler ve yeni vizyonlar

Toplantıda, Anadolu Üniversitesi’nin yeni döneme ilişkin hedefleri de ayrıntılı olarak değerlendirildi. Değerlendirmede özellikle şu başlıklar ön plana çıktı:

"Yükseköğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilen öğrenci memnuniyet anketinde birinci sıraya yerleşmek, Açıköğretim Sistemini küresel ölçekte yaygınlaştırmak, engellilere yönelik eğitim ve destek hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasına öncülük etmek, yapay zekâ ve dijital teknolojiler gibi stratejik alanlarda öncü bir üniversite olmak, eğitimden sosyal yaşama kadar her yönüyle öğrenci dostu bir kampüs ekosistemi kurmak"

Dış Danışma Kurulu üyeleri, üniversitenin bu vizyoner hedeflerine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişleri ve önümüzdeki döneme ilişkin öncelikli çalışma alanlarının belirlenmesiyle sona erdi.