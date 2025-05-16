Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dün etkili olan sağanak yağmur sonrası yaşanan sel felaketinde birçok evi su basmış, 8 otomobil de sel sularına kapılarak kullanılmaz hale gelmişti. Sel felaketinden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışması devam ederken, dünden bu yana aranan ve sel sularına kapılarak kaybolan otomobil bugün sürüklendiği yerin 10 kilometre uzağında Savrun Çayı içerisinde bulundu.

Geçtiğimiz gün Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi’ndeki Bülbül Deresi ve Kurtuluş Mahallesi ile Yenimahalle’de bulunan derelerin taşması sonucu su baskınları yaşandı. Bülbül Deresi’nin taşkın sularına kapılan 8 otomobil derenin döküldüğü Savrun Çayı’ndan kullanılmaz bir şekilde çıkarıldı. Dünden bu yana aranan bir otomobil ile hurdaya dönmüş şekilde sel sularına kapıldığı noktadan 10 kilometre uzaklıkta Savrun Çayı içerisinde bulundu. Kadirli Belediyesi ve AFAD ekipleri sel felaketinin yaşandığı Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi, Pazar Mahallesi, Yenimahalle, Kurtuluş Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallesi’nde selden etkilenen vatandaşların evlerinde çalışma başlattı. Hasar tespit çalışmasının sürdüğü ilçede vatandaşlar da su altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Yenimahalle’de sel sularının evine girdiğini belirten Mustafa Sarıbaş isimli vatandaş, suyun dereden geldiğini belirterek, "Bir anda sanki baraj patlamış gibi su doldu. Yenimahalle ve Kurtuluş Mahallesi’nden geçen derenin üzeri önceki yıllarda kapatılmıştı. Daha önce de su taşkınları yaşanıyordu ama bu kadar değildi. Yetkililerden bu dereye çözüm bulmalarını bekliyoruz. Her yağmurda aynı çileyi yaşıyoruz" dedi.