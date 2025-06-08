Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kendiliğinden kısmi çökme meydana geldi. Yıkılma riski bulunan binanın çevresindeki apartmanlar boşaltılırken sokakta güvenlik önemleri alındı.

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Olay, gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Düz Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, daha önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Çevresindeki binalar risk nedeniyle boşaltılırken betonları dökülmeye devam eden binanın çökme riskinin devam ettiği öğrenildi ve sokakta güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA