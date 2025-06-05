KO-MEK Moda Akademisi’nin mezunları, açtıkları "Vitrin Bir Sahne" sergisinde moda tasarımını hikaye anlatma sanatına dönüştürdü.

Türk moda sektörüne yeni yeteneklerin yetişmesini sağlayan KO-MEK Moda Akademisi, mezun verdiği kursiyerlerin "Vitrin Bir Sahne" sergisine ev sahipliği yaptı. Moda Akademisi Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı bölümünden mezun olan 12 kursiyerin ve farklı disiplinlerden katılımcıların katkılarıyla hazırlanan sergi büyük beğeni topladı. KO-MEK Moda Akademisi, mezun verdiği kursiyerlerin "Vitrin Bir Sahne" sergisine ev sahipliği yaptı. Katılımcılar sergilediği ürünlerle vitrin tasarımının sadece bir sunum biçimi değil, aynı zamanda bir hikâye anlatma sanatı olduğunu güçlü bir biçimde ortaya koydu. "Hayat bir sahneyse, vitrin de bir sahnedir" mottosuyla yola çıkan sergide, 6 özgün konsept yer alıyor. Mitoloji, masallar, nostalji ve yüksek moda gibi geniş yelpazeden ilham alan tasarımlar; hem sanatsal estetiği hem de duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Sergilenen her vitrin, sahne dekoru gibi kurgulandı ve temasıyla bütünlük içerisinde güçlü anlatı dili oluşturdu. 12 katılımcının ikişerli şekilde 6 görsel oluşturduğu sergide yer alan temalardan Şahmeran; doğunun kadim mitlerinden ilhamla bilgeliği, sezgisel gücünü, Oz Büyücüsü; cesaret, dostluk ve hayal gücünün renkli dünyasını modern vitrin dilini, Yorganlar Fora ise kültürel belleğin taşıyıcısı olan yorganlardan ilhamla, sıcaklık, aidiyet ve korunma temalarını işliyor.

Sergi Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde 14 Haziran’a kadar gezilebilecek.