Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-130 Karayolu üzerindeki trafiğe nefes aldıracak olan Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nin ihalesini gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşımına ve trafik yoğunluğuna yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda D-130 Karayolu üzerindeki Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nin birinci etabı için yapım ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir İhale Salonu’nda düzenlenen ihaleye iki firma katılarak teklif verdi. Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat 1 milyar 561 milyon 61 bin 61 TL teklif verirken, Burakcan İnşaat ise 1 milyar 738 milyon 403 bin 187 TL’lik teklif sundu. İhale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firma belirlenecek ve ardından yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak. D-130 Karayolu’na nefes aldıracak dev proje, toplamda 16 kilometre uzunluğunda yeni ulaşım koridoru inşasını kapsıyor. Karayolunda yaşanan trafiği rahatlatmak adına gerçekleştirilecek çalışma kapsamında; 9 köprü ve 7 menfez inşa edilecek. Yayaların güvenliği için ise 2 yaya üstgeçidi yapılacak.

Ayrıca projede yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgu çalışması gerçekleştirilecek. 9 köprü, 7 menfez, 2 yaya üstgeçidi inşa edilecek. Yine çalışma kapsamında; yaklaşık 300 bin metreküp kazı-dolgu, 15 bin 500 mt forekazık, 26 bin mt derin karıştırma çukuru ile zemin ıslahı, yaklaşık 100 bin metreküp geofoam dolgu, 167 bin ton PMT ve asfalt serimi, 30 bin metreküp beton, 5 bin 500 ton nervürlü demir, 13 bin mt yağmursuyu hattı, 11 bin 500 mt otokorkuluk imalatı yapılacak.

Yeni koridor

Büyükşehir belediyesinin Başiskele’de hayata geçireceği dev proje ile alternatif, modern ve yüksek kapasiteli güzergah oluşturulması hedefleniyor. Yeni koridor, hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de sürücülere zaman tasarrufu sağlayacak. Son yıllarda ulaşım projelerine hız veren büyükşehir, akıllı ulaşım sistemlerinden yeni kavşak çözümlerine, raylı sistem yatırımlarından köprü ve tünel projelerine kadar geniş yelpazede çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Kavşağı Koridor Projesi de Kocaeli’de hayata geçirilen önemli yatırımlardan biri olarak dikkat çekiyor.