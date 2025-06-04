Körfez Belediyesi Çocuk Korosu, gerçekleştirdikleri konserle izleyicilere unutulmaz gece yaşattı.

Körfez Belediyesi Çocuk Korosu, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği konserle izleyicilere unutulmaz gece yaşattı. Büyük beğeni toplayan konser, salonda coşku dolu anlara sahne oldu. Konsere, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede sahne alan çocuk korosu, koro şefleri önderliğinde seslendirdiği eserlerle büyük beğeni topladı. Konserin ardından sahneye çıkan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu akşam burada sadece bir konser izlemedik, aynı zamanda geleceğe dair umut dolu bir tabloya şahit olduk. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, seslerindeki güç ve sahnedeki özgüven bizleri gerçekten gururlandırdı. Onlar bizim geleceğimiz. Sanatla büyüyen, müzikle yetişen çocuklar toplumumuzun yarınlarına yön verecek. Körfez Belediyesi olarak kültür ve sanatı her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Bu güzel akşamı bize yaşatan çocuklarımıza, onları yetiştiren ailelerine, değerli koro şeflerimiz ve orkestramıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Yoğun ilgi gören konser, dinleyicilerin alkışları eşliğinde sona erdi.