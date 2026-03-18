Kartepe'de Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında ilçe sakinlerinin alışverişlerini kolaylaştırmak amacıyla semt pazarlarının takviminde geçici düzenleme yapıldı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından bayram yoğunluğu ve tatil programı göz önünde bulundurularak ilçenin farklı noktalarında kurulan pazarların günleri yeniden planlandı. Yeni düzenleme doğrultusunda, normal şartlarda cuma günleri hizmet veren Suadiye halk pazarı ile pazar günleri kurulan Maşukiye halk pazarı, bayram öncesindeki perşembe günü tezgah açacak.

Ulus Pazarı bu hafta kurulmayacak

Belediyenin duyurusunda ayrıca, ilçe halkından her hafta büyük ilgi gören Ulus Pazarı'nın bayram tatili sebebiyle bu hafta faaliyet göstermeyeceği bilgisi paylaşıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına bayram alışverişi planlarını güncellenen bu yeni takvime göre yapmaları konusunda uyarıda bulundu.