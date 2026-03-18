Antalya'da, 'kasten adam öldürme' suçundan 10 yıldır aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda, 2015 yılında 2 kişiyi 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 10 yıldır yakalama kararı bulunan Y.B., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.