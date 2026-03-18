Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi üyeleri, Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 100 fidan dikti.

Büyükçekmece'de bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik 100'üncü Yılı Zeytinliği'nde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda çocuk katıldı. Etkinlikte, 100 fidan toprakla buluşturuldu.

'Doğa bize emanet ve bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız''

Daha yeşil bir Büyükçekmece için geleceğe katkı sağlayarak fidanları toprakla buluşturan Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi üyeleri, doğayı korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Etkinliğe katılan çocuklar ve gençler, doğayı korumanın önemine değindi. Çocuk Meclisi üyesi Sadık Emir Pamuk, 'Bugün Orman Haftası için burada olmak benim için çok heyecan verici. Çünkü ormanlar sadece ağaçlardan oluşmaz; onlar bizim nefesimiz, evimiz ve geleceğimizdir. Biz çocuklar olarak doğayı korumakla sorumluyuz. Çünkü bugün diktiğimiz fidanlar, yarının büyük ağaçları olacak. Belki büyüdüğümüzde ağaçların gölgesinde oturacağımız, belki de çocuklarımıza göstereceğiz. Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi olarak biz de doğaya sahip çıkmaya söz veriyoruz. Daha az çöp atacağız, ağaçlara zarar vermeyeceğiz ve çevremizi koruyacağız. Unutmayalım, doğa bize emanet ve bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız' dedi.

'Diktiğimiz fidanlar Büyükçekme'ye yatırımdır'

Gençlik Meclisi üyesi Belinay Bayram ise, 'Bugün burada diktiğimiz fidanlar yalnızca doğanın değil, Büyükçekmece'mizin geleceğine de büyük bir yatırımdır. Büyükçekmece'mizin yeşil alanlarını korumak Büyükçekmece gençliğinin sorumluluğundadır. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'Büyükçekmece'mizin doğal güzelliklerini korumak için yeşil alanları artırmaya çalışıyoruz'

Enes Göktuğ Polat da son dönemde artan yangınlar ve kuraklığa dikkat çekerek, 'Ülkemizde bu dönemde yangınların ve kuraklığın arttığı bu zamanlarda hepimize büyük sorumluluk düşüyor yeşil alanları korumak için. Biz de Gençlik ve Çocuk Meclisi olarak bugün burada doğaya katkı sunuyoruz. Bugün hepimiz için çok anlamlı bir gün Orman Haftası. Biz de Büyükçekmece'mizin doğal güzelliklerini korumak için yeşil alanları artırmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

100 fidan toprakla buluştu

Orman Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte toplam 100 fidan dikilirken, katılımcılar doğaya sahip çıkma çağrısında bulundu. Büyükçekmece Belediyesi yetkilileri, benzer çevre etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.