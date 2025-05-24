Gebze’de, Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri’nde gençlerle bir araya gelen Prof. Dr. Nurullah Genç, "Bol bol okuyup kedimizi geliştireceğiz, sanatı ve tarihimizi öğreneceğiz ki bu ülke güzelleşsin. Yoksa 20 yıl sonra çocuklarınızın küfürleriyle baş başa kalırsınız." dedi.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen "Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri" etkinliğinin açılışı, kültür merkezinde gerçekleşti. 25 Mayıs tarihine kadar devam edecek etkinlikte toplam 100 yazar okurlarıyla buluşuyor. Gerçekleşen açılış törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Prof. Dr. Nurullah Genç, yazarlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, 11 yaşında ilk kitabını yazan yazar ile 80 yaşında 53 kitabı bulunan deneyimli yazar gibi geniş yelpazede isimler yer alıyor. Kitapseverler, farklı yaş ve deneyimlerden pek çok yazarı tanıma fırsatı bulacak. "Bizim medeniyetimiz yazı medeniyetidir" diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Batı medeniyeti resim ve heykel medeniyetidir. Bizim kütüphanelerimizde el yazması eserlerimiz bin 200 yıllıktır. Ama batıdaki el yazması eserler en fazla 450 yıllıktır. Yazılan her kelimenin gücü ve özü vardır. O özü kavrayıp hayatımıza yansıtabiliyorsak, o zaman üzerimize düşünen vazifeyi yapmış oluyoruz. Sizler bizim ve ülkemizin geleceğisiniz. Bu anlamda çok çalışan ve üreten bir nesil olmalısınız." ifadelerini kullandı.

"Sanatı ve tarihimizi öğreneceğiz ki bu ülke güzelleşsin"

Ardından Prof. Dr. Nurullah Genç, "Kelimenin Esrarı" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Nurullah Genç, "Herkes kendinin aynasıdır. Bu sebeple kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz. Gıybet, küfür kötü süz almış başını gidiyor. Bol bol okuyup kedimizi geliştireceğiz, sanatı ve tarihimizi öğreneceğiz ki bu ülke güzelleşsin. Yoksa 20 yıl sonra çocuklarınızın küfürleriyle baş başa kalırsınız." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda çekilişle kitap seti kazanan okura hediyesini, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Prof. Dr. Nurullah Genç birlikte verdi. "Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri" süresince yazarların imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Kitap severler, Gebze Kültür Merkezi’nde birbirinden değerli eserlerle buluşma imkanı yakalayacak.