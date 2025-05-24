Manisa Türk Kızılay Kan Merkezi ile Sarıgöl Kızılay İlçe Koordinatörlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki bahçeye kurulan sahra çadırında iki doktor ve 10 personel ile hizmet veren Manisa Türk Kızılay Kan Merkezi, iki gün süren kampanya boyunca toplam 167 ünite kan topladı.

"Sarıgöl Sana Kanım Feda" sloganıyla düzenlenen kampanyaya, okullarda öğrenim gören öğrencilerin de teşvikiyle büyük bir katılım sağlandı.

Sarıgöl Kızılay İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, yaptığı açıklamada, "Bir ünite kan, üç hayat demektir. Sağlıklı olan ve 18 yaşını doldurmuş her vatandaş, 65 yaşına kadar kan bağışında bulunabilir. Kampanyamızda iki gün içerisinde toplam 167 ünite kan toplandı. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.