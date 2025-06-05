Manisa’da çocuklarda teknoloji bağımlılığı, obezite ve tip 2 diyabet gibi tehditlere karşı alınabilecek önlemler, geniş katılımlı bir çalıştayda ele alındı.

Sahipkıran Stratejik Araştırma Merkezi (SASAM) Ege Bölge Koordinatörlüğü ile Manisa Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Sağlık İl Müdürlükleri iş birliğiyle düzenlenen çalıştaya, kamu kurumları yöneticileri, akademisyenler, eğitimciler ve alanında uzman birçok isim katıldı.

Çalıştayda, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik çözüm önerileri ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim sisteminin gelecek vizyonuna dair değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştaya Manisa İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Sağlık İl Müdürü Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Dr. Nazlı Doğan Ergüt, Diyetisyen Özge Pakize Şanoğlu, Diyetisyen Merve Bal, Psikolog Esra Şanlı Korkmaz, Psikolog Fatma Nur Güneş Kızılay, Rehber Öğretmen Esin Türkoğlu, Antrenör Mehmet Al, Rabia Yılmaz, Ferhat Yıldız ve Mustafa Furkan İnanır’ın yanı sıra, SASAM Başkan Yardımcısı Mesut Uyar, SASAM Yurt İçi Direktörü Murat Aktaş, SASAM Ege Bölge Koordinatörü Osman Güreser ve diğer SASAM bölge sorumluları katılım sağladı.

Geleceğe yönelik öneriler sunuldu

Alanında yetkin isimlerin katkılarıyla gerçekleştirilen çalıştayda, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı ile sosyal gelişimlerini desteklemek için çözüm önerileri üzerinde duruldu. Ayrıca, eğitim sisteminin gelecekteki vizyonu tartışılarak önemli tespitler yapıldı.

Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak

Çalıştayda dile getirilen önemli tespitler ve politika önerilerinin yer alacağı rapor, SASAM Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından hazırlanarak ilgili kurumlara ve kamuoyuna sunulacak.