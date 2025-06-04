Gebze’de yapılan Güzide Sosyal Tesisleri, vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği, ailelerin güvenle zaman geçirebileceği mekan olarak tasarlanıyor.

Gebze Belediyesi tarafından Beylikbağı Parkı içerisinde yapımına başlanan Güzide Sosyal Tesislerinde çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün öncülüğünde sürdürülen proje kapsamında, bölgeye modern bir yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor. 7 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan Güzide Beylikbağı Sosyal Tesisi, içerisinde yer alacak kafe, restoran, açık otopark ve dinlenme alanlarıyla bölge halkına hizmet verecek. Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Beylikbağı mahallemize yakışır, vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek nezih ortamı hayata geçiriyoruz. Tesisin inşasında önemli aşamalar geride kaldı, çok yakında tamamlanarak halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği, ailelerin güvenle zaman geçirebileceği mekan olarak tasarlanan Güzide Sosyal Tesisi, aynı zamanda bölgedeki sosyal yaşamın da merkezi olmayı hedefliyor. Alanda yürütülen peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.