Yukarı Hereke’de yangın ve afetlere karşı müdahale kapasitesini artıracak yeni itfaiye müfrezesi kazandırıldı.

Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Yukarı Hereke’ye uzun süredir ihtiyaç duyulan İtfaiye Müfrezesi’ni kazandırdı. Yeni müfreze, bölgenin yangın ve diğer acil durumlara karşı müdahale kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yeni itfaiye biriminin mahalle halkı için hayırlı olmasını dileyerek, "Bölge sakinlerimizin uzun süredir talep ettiği itfaiye merkezini, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu önemli yatırımla birlikte, Yukarı Hereke’de yangınlara ve afet durumlarına karşı daha hızlı ve etkin müdahale sağlanabilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a desteklerinden dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Körfez Belediyesi olarak, her türlü afete karşı hazırlıklı olmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.