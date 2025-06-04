Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Maneviyatın, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biri olan Mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; gönüller arasında köprü kuran, kırgınlıkların sona erdiği, dostluk ve muhabbetin pekiştiği, toplumsal dayanışmanın zirveye ulaştığı özel günlerdir. Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, büyüklerimizi ziyaret etmek, çocuklarımızı sevindirmek ve bayramın ruhuna yakışır bir şekilde hareket etmek, bizleri hem insanî hem de toplumsal olarak daha güçlü kılacaktır. Muğla’mızın dört bir yanında vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için tüm kamu kurumlarımız görev başındadır. Bayram süresince yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına titizlikle uymalarını, yorgun araç kullanmamalarını, dikkatli ve sabırlı olmalarını özellikle rica ediyorum. Bayram ve tatil sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için hep birlikte azami hassasiyet gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, kamu personelimizin, basın mensuplarımızın ve bayramı ilimizde geçirecek tüm misafirlerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.