Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde karşılaşacağı Tofaş maçının hazırlıklarını sürdüren Mersin Spor Kulübü’nün (MSK) başantrenörü Can Sevim, "Kalan 4 maçımızı da kazanmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde elde ettiği galibiyetlerle hem taraftarının yüzünü güldüren hem de belirlediği play-off hedefine adım adım yaklaşan MSK, 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Tofaş ile karşılaşacak. Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası’nda Tofaş’ı 2 kez mağlup eden MSK, güçlü rakibini bir kez daha yenerek play-off’a kalma yolunda yara almak istemiyor.

Başantröner Can Sevim, ligde kalan 4 maçı da kazanmak istediklerini söyledi. Kalan maçlarda yapabileceklerinin en iyisini yapmayı ve maksimum galibiyet almayı hedeflediklerini belirten Sevim, "Bu, doğrudan play-off’a girip girmeyeceğimizi belirleyecek. Tofaş maçı da bunlardan sadece biri. Bizim için artık bu saatten sonra kiminle veya nerede oynadığımızın bir farkı olmaması lazım. Her maçı kazanmaya çalışıp maksimum galibiyet almalıyız ki direkt play-off’a girebilelim ya da play-in’deki avantajımızı kaybetmeyelim" diye konuştu.

Justin Cobbs: "Play-off için elimizden geleni yapmaya hazırız"

Basketbolcu Justin Cobbs, rakiplerinin ligin güçlü takımlarından biri olduğunu belirterek, bu bilinçle hazırlıkları sürdürdüklerini kaydetti. Cobbs, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Play-off için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Canberk Kuş: "Zor bir maç olacak ama biz hazırız"

Canberk Kuş ise hazırlıkların gayet iyi gittiğini ifade ederek, "Geçen hafta evimizde çok önemli bir galibiyet aldık. Her ne kadar Yalova ligin dibinde olsa da bizi yukarıya çekecek bir galibiyetti. Her deplasman zordur. Tofaş da zorlu bir rakip. Hafta sonu zor bir maç olacak ama biz hazırız" diye konuştu.