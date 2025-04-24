Mersin’de tedavi gördüğü hastanede acil destek ihtiyacı doğan 11 yaşındaki H.Ç. isimli çocuk, ambulans uçakla Ankara’ya gönderildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde takip edilen H.Ç.’nin doktoru ilk olarak plazmaferez tedavisi ihtiyacı üzerine nakil talep etti. Ancak hastanın durumunun hızla kötüleşmesi ve ECMO (Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu) ile plazmaferez tedavilerinin birlikte uygulanması gerektiğinden Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevkine karar verildi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesinin hastayı kabul etmesinin ardından, zamanla yarışılan kritik durumda hava ambulansı ile nakil seçeneği değerlendirildi. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından görevlendirilen sağlık ekibi, Çukurova Havalimanı’na ulaşarak H.Ç.’yi uçak ambulans ekibine teslim etti. H.Ç., uçak ambulansla Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edildi.