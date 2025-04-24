FİJET’in ‘Golden Apple’ (Altın Elma) ödülü kapsamında Tarsus’u ziyaret eden heyet, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FİJET) tarafından bu yıl Tarsus’a verilen ‘Golden Apple’ (Altın Elma) ödülü kapsamında kente gelen konuklar ağırlanmaya devam ediyor. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen program çerçevesinde heyet, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında misafirler Gastronomi Merkezi’nde kentin yöresel lezzetlerini deneyimledi. Ardından heyet, Başkan Ali Boltaç ile birlikte Tarsus’un sokaklarını, Tarihi Evleri, Tarsus Müzesi ve St. Paul Kilisesi’ni ziyaret etti.

Tarsus’un tarihi zenginlikleri bir kez daha gündeme taşındı

Farklı inanç topluluklarını bir araya getiren bu özel buluşmada, St. Paul Kilisesi’nde düzenlenen ayine katılım sağlandı. Ayin sonrası, ‘10 Bin Yıllık Kadim Kent Tarsus’ başlıklı panelle kentin tarihi zenginliği bir kez daha gündeme taşındı. Panelde konuşmacılar, Tarsus’un çok katmanlı tarihini ve kültürel mozaiğini ele aldı.

Şefika Kutluer dinleyicilerin ruhuna dokundu

Program, dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer’in verdiği büyüleyici konserle devam etti. Sanatçının zarif tınıları, izleyicilere ruhsal ve sanatsal anlamda unutulmaz bir deneyim yaşattı. Köklü geçmişiyle Tarsus, inanç ve kültür ekseninde gerçekleştirilen bu tür buluşmalarla ilham vermeye devam ediyor.