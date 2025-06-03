Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri yenilikçi fikirleri gerçeğe dönüştürmek ve teknoloji alanında fark oluşturmak hedefiyle düzenlenen "Yarının Teknoloji Liderleri" yarışmasında finalist oldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri Rabia Yazlı, Ramazan Yiğit, Hamza Ali Doğan ve Nazmi Koçak; Turkcell’in, gençleri teknolojiye yönlendirmek ve potansiyellerini ortaya koymak amacıyla başlattığı ‘Yarının Teknoloji Liderleri’ proje yarışmasına katıldı. "Dijital Çözümler ve Yenilikçi Teknolojiler" kategorisinde başvuran öğrenciler, 406 proje arasından 7 finalist takımdan biri olmayı başardı.

İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine proje ekibinde yer alan öğrenciler ile birlikte BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Gümüş de katıldı. Prof. Dr. Gümüş; Üniversite olarak gençlerin yarını şekillendiren fikirlerini hayata geçirebilmelerini, teknoloji ekosistemine ve topluma katkı sağlamalarını önemsediklerini belirterek öğrencileri tebrik etti.