Bartın Üniversitesi (BARÜ) "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı kapsamındaki projesiyle inşaat sektöründe yenilikçi uygulamaları hayata geçirecek.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı kapsamında bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yenilikçi çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda yürütücülüğünü BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Osman Gençel’in yaptığı "Termal Enerji Verimliliğine Sahip 3D Katmanlı Yapay Agrega Üretimi, Karakterizasyonu ve 3D Beton Yazdırılması" başlıklı proje ile 3D yazıcı teknolojisiyle yenilikçi yapay agregalar ve betonlar üretilecek. Proje neticesinde enerji verimliliği yüksek, çevre dostu yeni nesil yapı malzemeleri geliştirilmiş olacak.

"Batı Karadeniz’de ilk olacak"

Üniversite–sanayi iş birliğine önemli katkı sunan projede Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Sarı, Düzce Üniversitesinden Prof. Dr. Serkan Subaşı, BARÜ’den Prof. Dr. Ertuğrul Erdoğmuş, Doç. Dr. Abid Ustaoğlu, Fırat Üniversitesinden Doç. Dr. Yusuf Er ve sanayi ortağı olarak Fibrobeton Yapı Elemanları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi araştırmacı Muhammed Maraşlı yer alacak. Batı Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez BARÜ bünyesine kazandırılacak olan 3D beton yazıcı altyapısı, hem akademik araştırmalara hem de sanayi kuruluşlarının Ar-Ge çalışmaları için önemli bir imkân sunacak. Bu teknoloji, bölge firmalarının uluslararası rekabet gücünü artırırken doğal afetler neticesinde yaşanabilen hızlı barınma çözümleri geliştirilmesine de olanak sağlayacak.

Çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, yürütülen bilimsel projelerde bölgesel kalkınmanın hedeflenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek proje ekibini tebrik etti.