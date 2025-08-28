Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez beyin anevrizması kapalı yöntemle tedavi edildi.

Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi polikliniğine başvuran 75 yaşındaki hasta B.G. yapılan tetkiklerden sonra beyin anevrizması teşhisi konuldu ve ameliyat kararı verildi. Bu işlem Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haydar Eren Özkaya tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Yalova’da ilk defa yapılan kapalı yöntemle denilen kasıktan küçük bir damardan girilerek beyin görüntülenmesi, DSA (Dijital Subtraksiyon Anjiyografi) beyin anjiosu işlemi ve endovasküler yöntemle gerekirse mikro cerrahi veya klips ile hastalar tedavi ediliyor. Hasta işlem sonrası ertesi gün sağlıklı bir şekilde taburcu edilerek evine yürüyerek uğurlandı.

Hastanede böyle ameliyatların yapılması ile beraber vatandaşların çevre illere sevk gerekliliği ortadan kalktı.

Dr. Öğr. Üyesi Haydar Eren Özkaya, yaptığı açıklamada, "Hastamızın beyninde baloncuk dediğimiz küçük, minik yapıda, 1 milimetre anevrazmatik bir yapısı vardı. Bu şüpheden dolayı da teyzemiz bize başvurdu. Daha önce hastanemizde bu işlem hiç yapılmamıştı. Biz teyzemize bu işlemi yaptık. Kasıktan damara girerek kapalı şekilde beyini görüntüledik, anjiyo işlemini yaptık, ekipmanları görüntüledik. Bu işlemi gerçekleştirdik" dedi.

Hasta da ağrılarının geçtiğini ifade ederek tedavisinde emeği geçenlere teşekkür etti.