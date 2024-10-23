Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Elfsborg maçında attığı golle bu sezonki 5. gol sevincini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında İsveç takımı Elfsborg ile oynarken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Mücadelenin 44. dakikasında Gabriel Sara’nın orta sahadan uzun pasında defasın arkasında sarkan Barış Alper’in ceza sahası içinde uzak köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu ve 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 5. golünü attı. Barış Alper, bu gollerin 4’ünü Trendyol Süper Lig, 1’ini de UEFA Avrupa Ligi’nde kaydetti.

Mücadelede 11’de görev alan Barış Alper Yılmaz’ın yerine 74. dakikada Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.