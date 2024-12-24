Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada yayılan “kentsel dönüşüm arazisi peşkeş çekildi” iddialarına ilişkin bir açıklama yaparak, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Belediye, satış sürecinin şeffaflık ilkesine uygun olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden “Peşkeş” iddialarına sert yanıt vererek, "Attığınız çamur ellerinizde kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Satış değerindeki gerçekleri raporlarla sunan Büyükşehir Belediyesi, iddialara konu olan arsanın satış sürecine dair şu bilgileri paylaştı:

"Değerleme Raporları: Şubat 2024’te iki farklı ulusal gayrimenkul değerleme firması tarafından yapılan çalışmalarda arsanın değeri 208 milyon TL ile 224 milyon TL arasında belirlendi.

Satış Bedeli: BALTOK tarafından satışa çıkarılan bu arsa, 22 Ekim 2024 tarihinde, değerinin çok üzerinde bir rakam olan 320 milyon TL bedelle satıldı.

Belediye, kamuoyunda yapılan yanlış karşılaştırmalara dikkat çekerek, farklı niteliklere sahip arsaların birbirine karıştırıldığını belirtti.

Konum Farklılığı: BALTOK’un arsası Adnan Menderes Mahallesi’nde yer alırken, belediyenin ihaleye çıkardığı ancak alıcı bulamayan arsa Kuvayi Milliye Mahallesi’nde bulunuyor. İmar Durumu: BALTOK’un arsası konut-daire imarlı iken, belediye arsası villa imarlı. Nitelik Farkı: BALTOK’un arsası içerisinden yüksek gerilim hattı geçtiği için sınırlı yapılaşmaya uygunken, belediye arsası altyapısı tamamlanmış, hastane ve üniversiteye yakın bir bölgede yer alıyor."

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kâr elde edilen bir işlemin kamuoyunda belediye zarar etmiş gibi lanse edildiğini ifade etti. İddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif bilgiler içerdiği belirtildi. Belediye iftira niteliğindeki bu iddialar hakkında hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Attıkları çamur yine ellerine bulaşmıştır. Millet iradesinin bu iftiralara 31 Mart 2024 seçimlerinde verdiği cevabı henüz idrak edemeyenler, iftira siyasetiyle bir yere varamayacaklarını anlayacaktır" denilerek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halkı asılsız iddialara karşı duyarlı olmaya davet etti ve çalışmalarının tamamen şeffaflık ilkesi doğrultusunda sürdürüldüğünün altı çizildi.