Manisa’nın Selendi ilçesinde balıkçılık yapan 60 yaşındaki 2 çocuk babası Talip Aybek tezgâhına gelen şehit ailelerine ücretsiz balık vererek örnek bir davranış sergiliyor.

Aslen Uşaklı olan Selendi’nin yerel pazarı olan Perşembe günleri balık tezgâhı açan Talip Aybek ilçede örnek bir davranışa imza atıyor. 40 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Talip Aybek, tezgâhına gelen şehit ailelerinden ücret almıyor.

Tezgâhına açtığı pankartta ’Bu iş yerinde şehit ailelerinden ücret alınmamaktadır’ yazarak örnek bir davranış sergileyen Aybek, "Biz onların sayesinde bugünlere geldik. Bunun bedelini şehitlerimiz kanlarıyla ödemişlerdir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.