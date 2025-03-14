Hakkari Yüksekova'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk ile ilgili hazırlanan rapor doğrultusunda, Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü Hakkında soruşturma izni verildi.ANKARA (İGFA) - Hakkari Yüksekova Belediye Başkanı ve ve görevlileri ile ilgili soruşturma izni ile ilgili haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlilkaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 18 Ocak 2025 tarihinde Yüksekova’da boş arazide 12 yaşındaki Eslem kızımız, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiğini anımsatarak, bu elim olay sonrası hemen Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini belirterek, Mülkiye Müfettişi tarafından yürütülen ön inceleme sonucunda düzenlenen raporun sonuçlandığını açıkladı.

Yüksekova Belediyesince 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesi uyarınca hayvan bakımevleri kurmak,sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirinin binde 5'i oranında ayrılması gereken payın tam olarak ayrılmadığı, belediyenin kullanılabilir hayvan bakım evnin bulunmadığı belirlendi.

18 Ocak 2025 tarihinde Hakkari Yüksekova’da boş arazide 12 yaşındaki Eslem kızımız, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış ve maalesef hayatını kaybetmişti. Bu elim olay sonrası hemen Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilmişti. Mülkiye Müfettişi tarafından yürütülen ön… pic.twitter.com/NG3puOWDUm — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 14, 2025

Ayrıca Yüksekova Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ndeki başıboş sokak hayvanları ile ilgili ne yapılacağı konusundaki düzenlemelerin, 5199 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak değiştirilmediğ ve bu suretle değişikliklerde yer alan sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulacağı hükmüne uygun hareket edilmediğinin de altı çizilen raporda, olaydan önceki 5 ay içinde vatandaşlar tarafından sahipsiz köpeklerle ilgili 5 kez CİMER başvurusunda bulunulduğu, 4 muhtar tarafından sahipsiz köpekler ile ilgili tedbir alınması için belediyeye müracaat edildiği,ancak belediye yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşıldığı tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, söz konusu rapor doğrultusunda, Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü Hakkında soruşturma izni verildiğini belirterek, "Eslem kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.