Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, bir dizi ziyarette bulunmak ve Serhat Kalkınma Ajansının 95. Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Iğdır ve Kars’a geldi.

Bakan Yardımcısını, Iğdır havaalanında Iğdır Vali Yardımcısı Akın Oruç, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Iğdır İl Sanayi ve Teknoloji müdürü İbrahim Yerlikaya, KOSGEB İl müdürü Mehmet Ali Çom ve Iğdır OSB müdürü Hakan Aras tarfından karşılandı. Ardından Iğdır Valiliğinde Ajansın 95. Yönetim Kurulu toplantısına katılan İnan, toplantı sonrası Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Iğdır Tuzluca ilçesine geçti.

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Tuzluca Tuz Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayata Geçiyor” projesini yerinde inceleyen İnan, Tuzluca tuz terapi merkezinden ayrılarak Iğdır Organize Sanayi Bölgesine geçti. Organize sanayi bölgesinde, SERKA’nın desteklediği tesisleri yerinde inceledi. Ziyarette Bakan Yardımcısı Sayın İnan’a, Iğdır Valisi Ercan Turan ve Ajans Genel Sekreteri Nurullah Karaca eşlik etti.

Ziyaretin ikinci günü Kars’a geçen İnan, Kars Valisi Ziya Polat’ı ziyaret etti .Valilik ziyaretinin ardından Kars Organize Sanayi Bölgesini ve bir dizi tesisi yerinde inceledi. Ziyaret sırasında Bakan Yardımcısına, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Kars OSB Müdürü Filiz Çalış ve Kars Sanayi ve Teknoloji İl müdürü Ender Cihantimur eşlik etti.