Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan depreminde Bakanlık sorumluluğundaki ulaşım yapılarının hasar görmediğini açıkladı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun olası büyük depremlerde kesintisiz ulaşım sağlayacağını belirtti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 75. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 23 Nisan’da yaşanan depremde karayolları, havalimanları, tren, metro ve deniz yapılarının hasar almadığını duyurdu.

Uraloğlu, “Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, şiddetli depremlerde bile ayakta kalacak şekilde tasarlandı. Büyük bir depremde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’ya ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu’ndan aksamadan sağlanabilecek” dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 1950’de kurulduğunu, ancak kökenlerinin Osmanlı’ya uzandığını belirten Bakan Uraloğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında yol ağının 47 bin 80 km olduğunu, Ankara-İstanbul arasını 79 saatten 18 saate indirdiklerini anımsattı. Bugün 29 bin 742 km’ye ulaşan bölünmüş yol ağının trafiğin yüzde 83’üne hizmet verdiğini, araç sayısının 31 milyonu aştığını, kazalarda can kayıplarının yüzde 77 azaldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Her Hayat Değerlidir" ilkesiyle sıfır can kaybı hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, otoyol ağını 3 bin 796 km’ye, köprü ve viyadük uzunluğunu 799 km’ye, tünel uzunluğunu 790 km’ye çıkardıklarını, bu yatırımların yıllık 199 milyar TL ekonomik katkı sağladığını belirtti. Mega projelerle Türkiye’nin küresel ulaşım merkezi olduğunu, Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Marmaray gibi eserlerin uluslararası ödüller aldığını söyledi.

Uraloğlu, 2053’te otoyol ağını 38 bin 60 km’ye çıkarmayı hedeflediklerini, Kınalı-Malkara Otoyolu’nun İstanbul-Çanakkale arasını 2 saate düşüreceğini, Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının yapımının devam ettiğini açıkladı. Fiber optik altyapıyı 20 bin km’ye çıkararak akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştıracaklarını duyurdu.