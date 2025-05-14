Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Selçuk Bey Caddesi ile Mimar Sinan Bulvarını bağlayacak Huzur Caddesi’ndeki genişletme çalışmalarını tamamladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ulaşım alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Selçuk Bey Caddesi ve Mimar Sinan Bulvarını birbirine bağlayarak Prof. Tezok ve Emniyet caddelerinin trafik yükünü hafifletecek Huzur Caddesi’nin genişletilmesi çalışmaları tamamlandı.

Bölgedeki asfaltlama çalışmalarını inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ulaşım sadece Yıldırım’ın değil, Bursa’nın en önemli problemlerinden birisi. Bizim de öncelikli çalışma alanlarımızdan birisi. Bu doğrultuda ilçemizin ulaşım konforunu arttırmak için 6 yılda bin metrekare yeni imar yolu açtık. 311 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Yine 314 bin metrekare bordür ve 325 bin metrekare parke uygulaması yaptık” dedi.

TRAFİK NEFES ALACAK

Mevcut ulaşım ağlarının beklentilere cevap vermekte zorlandığını da aktaran Başkan Yılmaz, Yıldırım’ın özellikle dikey yollara ihtiyacı olduğunu belirterek, “Selçuk Bey Caddesi ile Mimar Sinan Bulvarı’nı birbirine bağlayan Huzur Caddesi bu anlamda önemli bir alternatif oluşturarak, Prof. Tezok ve Emniyet Caddelerimizin trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. Bu caddemiz uzun yıllardır, peyderpey yapılan kamulaştırma çalışmaları ile genişletildi. Bu süreçte 20 binada 52 bağımsız bölüm yıkıldı. Asfaltlama çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Bu arterin açılması sadece bölgemizi için değil Yıldırım için önemli bir kazanç olacak” diye konuştu.