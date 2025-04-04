İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yanıt geldi. Bakan Tunç, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.ANKARA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Sağlık Durumuyla İlgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Bakan Tunç’un açıklamasına göre, 29 Mart 2025’te sağlık şikâyetleri üzerine ilk müdahalesi kurum polikliniğinde yapılan Mahir Polat'ın Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nde tedavi edildiğini belirterek, hekimlerin uygun görmesiyle taburcu edilen Polat’ın, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi sürdüğünü kaydetti.

Bakan Tunç, bugün ise sağlık durumunun tespiti için Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Hastanesi’ne sevk edilen Polat’ın, tetkikler sonrası Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verildiğini kaydetti.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1908152201970684087

Bakan Tunç, tüm süreçlerin hekim raporları doğrultusunda titizlikle yürütüldüğünü, ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişiminin yasal güvence altında olduğunu ifade ederek, ihmal veya gecikme iddialarını yalanladı.