Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlar için gittiği Çorum'da yol güzergâhında yer alan Sungurlu Şehit Mahmut Peşmen İlkokulu ve Ortaokuluna sürpriz ziyarette bulundu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Bakan Yusuf Tekin, Çorum temasları için yolu güzergahında bulunan Sungurlu'da ilk ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenlere 'çat kapı' ziyaret yaptı.

Sungurlu Şehit Peşmen İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Bakan Tekin, burada ilk olarak sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. İngilizce öğretmeni Eşref Doğan'ın doğum günü dolayısıyla elinde çiçek ve pastayla sınıfa sürpriz bir şekilde giren Bakan Tekin'i gören öğretmen ve öğrenciler büyük şaşkınlık yaşadı.

Öğrencileriyle birlikte doğum günü kutlanan Doğan, Bakan Tekin'e bu unutulmaz sürprizi nedeniyle teşekkür etti.

Eğitimciler, Öğretmenler Odası Buluşmalarında gerçekleşen samimi sohbet ortamı nedeniyle taleplerini aktarma fırsatı bulduklarını belirterek Bakan Tekin'e hayata geçirilen bu uygulama için teşekkür etti.

Öte yandan Bakan Tekin ayrıca yine yol üzerinde görevli polis memurlarının yanına giderek 10 Nisan Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, polislere çiçek verdi.