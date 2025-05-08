Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvurularının başladığını bildirdi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Tüm öğretmen adaylarımızın başvurularını 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri, ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Milli Eğitim Akademisi için bu yıl ilk kez uygulanacak AGS için başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı’nın mimarları, yarının umut ışıkları olacak öğretmen adaylarımız, Türkiye Yüzyılı’nın eğitim neferlerini yetiştirecek olan Milli Eğitim Akademisi için bu yıl ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Tüm öğretmen adaylarımızın başvurularını 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri, https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir. Eğitim sistemimizin niteliğini artırmak, mesleki yeterliliği yüksek, donanımlı öğretmenler yetiştirmek amacıyla kurduğumuz Milli Eğitim Akademisi, Türkiye’nin geleceğine yön verecek nice öğretmenlerimizin yetişmesine katkı sunacaktır. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, bu sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum."