Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin ‘2025 Aile Yılı’ kapsamında düzenlediği "Ailede Rol Dağılımı ve Sorumluluklar" konulu söyleşisi yoğun ilgi gördü.

Aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim’in katıldığı söyleşi programında aile içi iletişimden empatiye, çocuk eğitiminden eşler arası sorumluluk paylaşımına kadar birçok konu ele alındı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Akarsu da katıldı.

Yazar Erdim, "Aile bizim en büyük gücümüzdür; onu korumak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak en temel görevimizdir" dedi. Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, "Ailede Rol Dağılımı ve Sorumluluklar" konulu söyleşisinin ardından "Kendime yardım etmek istiyorum" adlı kitabını okurları için imzaladı.