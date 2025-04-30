Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin millî eğitim müdürüyle Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Bakan Yardımcıları ve birim amirlerinin de katılımıyla 81 ilin millî eğitim müdürüyle toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "İl millî eğitim müdürlerimizle bir araya gelerek verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kıymetli müdürlerimizle birlikte yapacağımız çalışmalara dair değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.



Toplantıda, ülkemizin deprem kuşağında olduğu hatırlatmasında bulanan Bakan Tekin, halk eğitimi merkezlerinin programları kapsamında yetişkinler için afet bilincine yönelik faaliyetler yapılması ve kurslar açılmasının önemine dikkat çekti. Tekin, "Norm kadro fazlası öğretmenlerimize ilişkin alınan tedbirlerle çok mesafe katettik. Bu yönde çalışmalarımızı aynı titizlikle yürütelim." dedi.



Tekin, "Öğretmen ve öğrencilerimizin desteklenmesinde, eğitim kalitesinin artırılmasında ve maarif politikalarımızın sahada doğru ve isabetli bir şekilde uygulanmasında il müdürlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu idrakin bilinciyle, istişarelerle çalışmalarımızı şekillendirmeye ve öğrencilerimizi daha nitelikli eğitim imkânlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Toplantıya iştirak eden değerli il müdürlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Gün boyu birim amirlerinin sunumları ile devam edecek programa Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Ömer Faruk Yelkenci, M. Bilal Macit ile birim amirleri ve 81 ilin millî eğitim müdürü katıldı.

Kaynak: İGF