Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye’de TOKİ tarafından inşa edilen afet konutlarını inceleyerek açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesidir ve bunun için de bu mücadeleyi topyekun yapmalıyız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Osmaniye’de ihya ve inşa çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kentte yıkılan afet konutlarının yerine yenileri TOKİ başkanlığı tarafından inşa edilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başkanlığı tarafından kent merkezinde bulunan Akyar afet konutlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Kentsel dönüşümü ertelemek bize yeni acılar dışında başka hiçbir şey getirmez”

Bakan Kurum, Bolu’da ve Konya’da yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve kentsel dönüşümün önemine değinerek “Önce Bolu Kartalkaya’daki yangında kardeşlerimizin acısıyla sarsıldık, dün de Konya’nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binamızın çöktüğünün haberini aldık. Ben Bolu Kartalkaya’da yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Konya’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konya’da itfaiyenin çöken binanın ihbarını alır almaz ilk dakikalarından itibaren AFAD’ımızla, UMKE’mizle, Kızılay’ımızla, itfaiyemizle koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarımız başladı. 3 kardeşimizi kurtardık, 2 kardeşimizin de maalesef cansız bedenine ulaştık. Ben kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tabi binanın yıkılmadan önce büyük bir kısmının boşaltılması burada çok daha büyük bir facianın yaşanmasını önlemiştir. Burada bir konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu acı olay bizlere bir kez daha kentsel dönüşümün ne kadar hayati bir mesele olduğu göstermiştir. Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesidir ve bunun için de bu mücadeleyi topyekun yapmalıyız. Ben sizlerin vasıtasıyla buradan evleri riskli yapı olarak belirlenen tüm vatandaşlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin, hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi afetlere karşı dayanıklı hale getirelim. Dün Konya’da yaşadığımız gibi benzer acıları bir daha yaşamayalım. Tek bir canımızı daha o çürümüş binaların enkazından çıkarmayalım. Ben tüm vatandaşlarımızdan bu konuda azami hassasiyet göstermesini, kentsel dönüşümü asla ertelememesini rica ediyorum. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyorum. Çünkü biliyoruz ki; kentsel dönüşümü ertelemek bize yeni acılar dışında başka hiçbir şey getirmez. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

“Hak sahiplerine teslim edeceğimiz yuvalarımızın yüzde 100’ünün, yani 453 bin yuvamızın yapımını başlattık”

Deprem bölgesinde hak sahiplerine teslim edecek konutlarının tamamının inşasına başlanıldığına değinen Bakan Kurum, “Hak sahiplerine teslim edeceğimiz yuvalarımızın yüzde 100’ünün, yani 453 bin yuvamızın yapımını başlattık. Dünkü konuşmamda altını çizmiştim. Şu anda burada, yarım milyona yakın konuttan söz ediyoruz, yani bir ülke büyüklüğünde alanı yeniden inşa ediyoruz. Üstelik sadece konut yapmıyor; deprem bölgesini parkıyla, bahçesiyle, okuluyla, camisiyle; ticareti, sanayisi, tarihi ve kültürüyle; bir bütün halinde, “topyekün” ayağa kaldırıyoruz. Bu noktada, bugüne kadar çok az konuşulan bir hususun altını da önemle çizmek istiyorum. Bugün biz deprem bölgesinde; toplum uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan bir içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını yeniliyoruz. Büyüklüğün anlaşılması için bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Türkiye’nin çevre uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometredir. Yani bugün deprem bölgesinde Türkiye’nin çevre uzunluğu kadar büyük bir altyapı faaliyetine imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Osmaniye’de toplamda 7 bin 337 konut ve işyerimize kardeşlerimize teslim ettik”

Osmaniye’de 7 bin 337 konutun hak sahibi depremzede vatandaşlara teslim edildiğini ifade eden Bakan Kurum, “Deprem bölgesinin ardından Osmaniye’mizde yaptıklarımıza geçmek istiyorum. Osmaniye’de toplamda 7 bin 337 konut ve işyerimize kardeşlerimize teslim ettik. Şu anda da 4 bin 881 konut ve işyerinin yapımına hızla devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız bir önceki ziyaretimizde ‘Osmaniyeli kardeşlerimiz ne isterse biz onu yaparız, yeter ki gönülleri razı olsun’ demiştik. Ardından vatandaşlarımızın talep ettiği çalışmayı hızlıca başlatmış; Esenevler İstasyon Caddesi’ndeki Rezerv Yapı Alanımızın sınırlarını yeniden değerlendirmiştik. Yine İstasyon Caddemizde, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait olan arsanın da yaklaşık 10 dönümlük kısmını, depremde en çok can kaybının yaşandığı Bilge Sitesi’nin bulunduğu alanı Rezerv Yapı Alanına dahil ettik. İnşallah 30 Ocak’ta buradaki dönüşüm projesini de başlatıyoruz. Ben yeni yuva ve iş yerlerimizin şimdiden Osmaniye’mize ve hak sahibi afetzede kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.