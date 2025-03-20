Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı İşgücü İstatistikleri ile işsizlik oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan azalış göstererek yüzde 8,7’ye geriledi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı TÜİK işgücü istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşsizlik oranının yüzde 8,7’ye düştüğünü ifade eden Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"İşsizlik son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı İşgücü İstatistikleri ile işsizlik oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan azalış göstererek yüzde 8,7’ye geriledi. Böylelikle Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz yüzde 9,3’ün altında ve son 12 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk."

"İstihdam sayımız aynı dönemde 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine yükseldi"

Yıllık bazda istihdam ve işgücüne katılım oranında da tarihi zirveye ulaşıldığını aktaran Işıkhan, "İstihdam sayımız ise aynı dönemde 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine yükseldi. İşgücümüz de 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. İşgücüne katılım oranımız da 0,9 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. Tarihin en yüksek İstihdam ve işgücüne katılım oranına ulaştık. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında gerileme devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.