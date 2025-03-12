Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Kadınların karar alıcı mekanizmalara eşit katılımı ve liderliği için atılan her adım hiç şüphesiz, küresel refaha ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Biz, Türkiye olarak bu inançla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.ABD (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadının Statüsü Komisyonu’nun 69’uncu oturumu kapsamında Türkiye’yi temsilen geldiği Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde, Katar tarafından düzenlenen “Pekin+30'dan Sosyal Kalkınma için İkinci Dünya Sosyal Zirvesi'ne: Sosyal Koruma Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesinin Hızlandırılması” başlıklı yuvarlak masa etkinliğinin yanı sıra Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Bir Dünya için Geleceğin Kadın Liderleri” başlıklı yan etkinliğe katıldı.



Katar tarafından düzenlenen yan etkinlikte konuşan Göktaş, dünya genelinde kadınların tüm kazanımlara rağmen hala pek çok alanda eşitsizlik ve engellerle karşılaştığına dikkati çekti.

Kadınların güçlenmesi için daha kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümlerin önemine vurgu yapan Göktaş, “Sosyal koruma, bu çözümlerin üretilmesini, kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesini destekleyen önemli bir araçtır.” diye konuştu.

Sosyal koruma mekanizmalarını kadınların güçlenmesi için sadece bir güvenlik ağı değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün itici gücü olarak nitelendiren Bakan Göktaş, sosyal korumanın kadına yönelik şiddetle mücadeleyi desteklerken, kadınların ekonomik ve sosyal hayata eşit katılımını da güçlendirdiğini söyledi. Kadınların karşılaştığı yapısal engelleri ortadan kaldırmayı önceliklerden biri olarak belirlediklerini analtan Bakan Göktaş, "2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı yürürlüğe koyduk. Kadınların iş-yaşam dengesini desteklemek için doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı ve iş yerlerinde zorunlu kreş hizmeti gibi yasal düzenlemeler hayata geçirdik. Kadın girişimciliğini teşvik etmek ve para yönetim bilincini artırmak için düzenlediğimiz “Finansal Okuryazarlık Seminerleri” ile 81 ilde 800 binden fazla kadına ulaştık.” diye konuştu.

“KADINLARIN ROLÜ ÖNEMLİ”

Göktaş, KAGİDER’in etkinliğindeki konuşmasında ise 20 yılı aşkın bir süredir, Türkiye’de kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil edildiğine dikkati çekti. Parlamentodaki kadın temsil oranından ve uzmanlık gerektiren mesleklerde artan kadın oranlarından örnekler veren Bakan Göktaş, 12. Kalkınma Planı’nda belirlenen hedefler doğrultusunda söz konusu oranları daha da artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Dünyada sürdürülebilirliğin önemi arttıkça, yenilenebilir çözümlere olan ihtiyaç büyüdükçe kadınların bu alandaki rolünün belirgin hale gelmeye başladığını ifade eden Göktaş, “Bugün özellikle girişimci kadınların desteklenmesi, ülkelerin refahını ve küresel rekabet gücünü artırıyor.” dedi.