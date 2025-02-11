Bahçeşehir Koleji, yapay zekanın eğitimdeki yerinin ve geleceğinin konuşulduğu seri konferansların ilkini İzmir’de gerçekleştirdi. ‘Eğitimde Yapay Zekanın ABC’si’ başlığıyla düzenlenen seminerde, Bahçeşehir Koleji uzmanlarınca hazırlanan ve öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim imkanı sunan yapay zeka destekli öğrenci asistanı uygulamasını içeriğinde barındıran ‘BKAi’ da tanıtıldı.

Günümüzün en önemli teknoloji adımlarından biri olan yapay zeka alanında önemli yatırımlar yapan Bahçeşehir Koleji, eğitim alanında da büyük yenilikler sunan yapay zekanın konuşulduğu seminerleri İstanbul dışındaki illere de taşıdı. Ankara, Antalya gibi büyükşehirlerde düzenlenmesi planlanan yapay zeka konferanslarının ilki ‘Eğitimde Yapay Zekanın ABC’si’ başlığıyla İzmir’de gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen konferansta Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Genel Müdürü Özlem Dağ konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, BK Mobil Genel Müdürü İsrafil Dilmeç ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, yapay zeka destekli eğitim asistanı BKAi hakkında bilgi verdi. BAU (Bahçeşehir Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur ‘Yapay Zeka Çağında Veli Olmak’ konulu sunum yaptı.

"Eğitim dünyasına ilham verecek yenilik"

Seminerde konuşan İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji olarak eğitimin geleceğini şekillendiren adımlar atmayı görev bildiklerini belirterek, "Bugün burada sadece bir eğitim platformunun tanıtımını yapmıyoruz; aynı zamanda geleceğin eğitim anlayışını inşa ediyoruz. Bahçeşehir Koleji olarak, sadece bugünün değil, yarının da eğitimini şekillendiren bir vizyonla hareket ediyoruz. Bu nedenle, BKAi tüm eğitim dünyasına ilham verecek bir yenilik olarak tasarlandı. Bu platformun sadece Bahçeşehir için değil tüm ülkemiz için çığır açacağını temenni ediyorum" diyerek, BKAi’nin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Kişiselleştirilmiş eğitimde en büyük yardımcı yapay zeka olacak"

Bahçeşehir Genel Müdürü Özlem Dağ, konuşmasında, kurum olarak kişiselleştirilmiş eğitime uzun zamandır önem verdiklerini dile getirdi. Her öğrencinin farklı öğrenme özellikleri olduğunu belirten Özlem Dağ, yapay zeka ile birlikte kişiselleştirilmiş eğitimin daha yaygın olarak gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söyledi. Bahçeşehir Koleji olarak uzun zamandır öğrencilerin öğrenme hızı ve biçimine uygun olarak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Dağ, 2017 yılında oluşturulan dijital eğitim programı MetodBox ile "Kişiselleştirilmiş Eğitim Modeli" uygulamasında önemli bir adım attıklarını, BKAi asistanla bu sürecin taçlandırıldığını ifade etti. Yapay zeka destekli eğitim asistanı özelliği bulunan platformun öğretmenler için büyük yardımcı olduğunu söyleyen Dağ, "Öğretmenlerimize her zaman ihtiyacımız olacak. ‘Yapay zeka öğretmenlerin yerini alacak’ sözleri çok gerçekçi değil. Ancak gelecekte öğretmenlik yapmak isteyen herkesin yapay zeka kullanımını bilmesi gerekecektir" dedi.

"Mesleklerin yüzde 70’i ortadan kalkacak"

Özlem Dağ, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2030 yılında mesleklerin durumu hakkında bir araştırmaya yer veren bir araştırmayı dile getirdi. Dağ, 2030 gibi yakın bir gelecekte bugün var olan mesleklerin yüzde 70’inin ortadan kalkacağını, yüzde 20’sinin küçüleceğini, yüzde 10’unun ise büyüyerek gelişeceğini belirtti. Gelişen sektörlerde sağlık ve eğitim olduğunu ifade eden Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Günümüzün teknolojileri ihtiyaçlarıyla kendisini dönüştüren bildiği değişebildiği ayak uydurduğu ve liderlik ettiği sürece var. Biz 21’inci yüzyıl becerilerini eğitim öğretim stratejimizin temeline koyuyoruz. Teknoloji okuryazarı olan algoritmik, eleştirel düşünebilen ama bunlarla birlikte iyi vatandaşlık bilincine sahip, empati kurabilen; iş bölümüne, etiğe, ahlaka yerel ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirebilmek bu işin özünü oluşturuyor."

Dijital asistan

Konuşmaların ardından Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, BK Mobil Genel Müdürü İsrafil Dilmaç, ‘Eğitimde Paradigmalar Değişiyor’ başlıklı sunum yaptı. Dr. Özge Aslan yaptığı sunumda, Bahçeşehir Koleji uzmanlarınca geliştirilen BKAi platformunun, yapay zeka destekli bir eğitim sistemi olduğunu belirterek sisteme entegre edilen dijital asistana vurgu yaptı. BKAi asistanının, öğrencilerin yapamadıkları konuları anlatabildiğini ve çözemedikleri soruları çözdüğün belirten Aslan, bu sürecin Bahçeşehir Koleji eğitim uzmanları tarafından hazırlandığını ifade etti.

"Cevabı öğrenciye bulduruyor"

Dr. Aslan, öğrencilerin Bahçeşehir Koleji uzmanlarınca hazırlanan binlerce eğitim materyali ve soruya ulaşmasını sağlayan sistemin ‘öğretici’ bir yöntemle çalıştığını belirtti. Dijital eğitim asistanının, soruların cevaplarını doğrudan vermediğini belirten Aslan, sistemin çalışma sürecini şöyle anlattı:

"Sistem her öğrencinin, çalıştığı konulardaki seviyesini belirliyor. Bu seviyeye göre sorular hazırlıyor. Bu soruların cevabını doğrudan vermiyor. Asistan soruyu aşamalar halinde öğrenciye çözdürüyor. Her aşamada sorular sorarak cevabı öğrencinin bulması sağlanıyor. Öğrenci yanında öğretmeni varmış gibi bu süreci ilerletiyor. Bu yöntemle öğrencinin kendi bilgilerinin farkında olması ve çözüm yeteneğini geliştirmesi sağlanıyor."

BKAi’nin öğrenciye katkısının sadece derslerle sınırlı olmadığını anlatan Aslan, uygulamanın, rehberlik ve meslek seçiminde de katkı sunduğunu ifade etti. Sistemin, öğrencilerin yurt dışı eğitim hedeflerine ulaşmalarında da kritik rol oynadığını söyledi. Öğrencilerin bilgi ve yeteneklerine göre kabul görebilecekleri ülkemizdeki ve yurt dışındaki okulları da belirleyen sistemin, karakter ve meslek analizleri de yaptığını belirtti.

"Güvenli bilgi"

BK Mobil Genel Müdürü İsrafil Dilmeç ise BKAi platformunun hayata geçirilme sürecinin Ankara Teknopark’ta yerli uzmanlar tarafından gerçekleştirildiğini ve uzun süreli bir çalışmadan ürünü olduğunu belirtti. Dilmeç, platformun alt birimlerini de anlatırken, bilgi güvenliği üzerinde durdu. Sistemdeki bilginin Bahçeşehir Koleji uzmanları tarafından hazırlanan kaynaklardan elde edildiğini söyleyen Dilmeç, BKAi asistanı benzeri bir uygulamanın öğretmenler için de hazırlandığını ifade ederken veliler için de bir asistan tasarladıklarını belirtti.

"Öğrenmek isteyen her öğrencinin lalası var"

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, "Yapay Zeka Çağında Veli Olmak" başlıklı sunumunu yaparak, yapay zekanın verileri nasıl elde ettiğini anlattı. Öğrencilerin yapay zekaya ödev yaptırmasının geçmişte İtalya ve bazı ülkelerde bu sistemlerin kapanmasına sebep olduğunu belirten Samur, teknolojinin önünde durulamayacağını ifade ederek, geçmişte hesap makinesinin icadı sırasında matematik öğretmenleri grev yaptığını. Osmanlı döneminde matbaaya karşı çıkıldığını ama teknolojinin önünde durulamayacağını ifade etti. Samur, yapay zekanın eğitimdeki yerini değerlendirirken, "Yapay zeka öğrenmek isteyen öğrenci için Osmanlı şehzadelerinin lala sistemine benziyor. Bilgiyi isteyen her öğrencinin artık bir lalası var diyebiliriz" dedi.

"500 milyon yeni iş ortaya çıkacak"

Gelecekte çok sayıda mesleğin ortadan kalkacağını söyleyen Prof. Dr. Yavuz Samur, "Bize raporlar diyor ki 2033 yılına kadar 300 milyon iş ortadan kalkacak, 500 milyon yeni iş ortaya çıkacak. Yapay zekayı kullanabilenler bir adım ileriye çıkacak. O zaman benim çocuğumun bu yapay zekayı kullanarak geleceğe hazırlanması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Seminere, İzmir’deki kolej yöneticileri ve çok sayıda veli katıldı.