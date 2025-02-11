Mardin’de Nusaybin Devlet Hastanesinde Ebe Polikliniği hizmet vermeye başladı.

Ebe Polikliniği’nde, gebelik takibinden doğum sürecine, yenidoğan bakımından emzirme danışmanlığına kadar geniş kapsamlı hizmetler sunuluyor. Anne adaylarının doğum sürecine aktif katılımını sağlamak, doğumla ilgili korku ve kaygıları gidermek amacıyla uzman ebeler tarafından bilgilendirme ve destek sağlanıyor.

Poliklinikte ayrıca tansiyon, boy ve kilo ölçümleri, normal doğum süreci ve ilaç dışı ağrı yönetimi gibi önemli takipler yapılırken, anne adaylarının doğum ekibiyle tanışmasına da imkan tanınıyor. Böylece doğum süreci daha bilinçli ve güvenli bir şekilde ilerliyor.

Nusaybin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Ünverdi, Ebe Polikliniği’nin annelere ve bebeklere sağlıklı bir doğum süreci sunmayı hedeflediğini belirterek, tüm anne ve anne adaylarını polikliniğe davet etti.